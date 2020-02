Warum sie Instagram für schädlich hält

Sie hat die viertmeisten Follower auf Instagram, doch es wäre Selena Gomez (27, "Lose you to love me") lieber, wenn die Plattform nicht existieren würde. Das gab die Sängerin in einem Interview mit dem US-Magazin "Dazed" zu. "Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es die Identität meiner Generation zerstört."

Die Foto-Sharing-Plattform zählt weltweit über eine Milliarde Nutzer, darunter sehr viele junge Frauen. Diese würden durch die App zu schaden kommen, glaubt Gomez; zu ungesund sei das Streben nach scheinbarer Perfektion. Wenn sie einen Knopf drücken und die App damit abschaffen könnte, würde sie es tun, bekräftigt Gomez.

2018 legte die 27-Jährige eine Pause von der App ein. Erst seit Kurzem ist sie wieder auf Instagram aktiv, aber nur dann, wenn sie das Bedürfnis danach habe. Sie sei viel zufriedener mit sich selbst und ihrem Aussehen, wenn sie die App nicht nutze, so die Sängerin. "Wir setzen uns unter Druck, weil wir glauben, wir müssten wie alle anderen aussehen", findet Gomez. Deshalb habe sie ihr neues Album "Rare", also "selten" genannt. "Wir sind nicht dafür gemacht, alle gleich auszusehen, wir sind dazu bestimmt, einzigartig zu sein", erklärte sie bereits vor einigen Wochen in einer US-Talkshow.