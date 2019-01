Ist Schauspieler Wayne Carpendale (41, "Der Landarzt") das Feiern etwa nicht mehr gewohnt? Am Tag nach dem Deutschen Filmball in München, den er gemeinsam mit Ehefrau Annemarie Carpendale (41) besuchte, hat er seine Fans via Instagram mit einem neuen Foto beglückt. Zu einem Selfie, auf dem er scheinbar durch einen Strohhalm aus einer halben Zitrone trinkt und ziemlich müde in die Kamera blickt, schreibt er: "Wann ist endlich Montag?" Dazu setzt er das Hashtag "#sonntagskater".

Seine Abonnenten amüsieren sich jedenfalls über den Post. "Sauer macht lustig" ist häufig in den Kommentaren zu lesen, in Anspielung auf die Zitrone. Zudem ist "So ist es richtig bei dem Wetter" zu finden. Etwas Mitleid erhält der 41-Jährige aber auch: "Oh je, du siehst ja tatsächlich ein klein wenig mitgenommen aus" oder "Kurier dich aus und trink nicht mehr so viel und trotzdem schönes Wochenende und gute Besserung" haben Fans ebenfalls kommentiert.