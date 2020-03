View this post on Instagram

Wir bleiben hier. 🇨🇷 ☀️🌊💙 Natürlich haben wir in den letzten Tagen und Stunden viel darüber nachgedacht und diskutiert nach Hause zu fliegen und unsere Reise abzubrechen. Schließlich sind wir aber zu der Entscheidung gekommen, das wir hier in Costa Rica das gleiche machen werden, was auch in Deutschland passiert. Wir haben uns eine abgelegene Unterkunft gesucht, werden Menschenansammlungen meiden und am Strand, im Meer oder in unserem Appartment viel Zeit mit der Familie verbringen. Gesunde Ernährung und viel Sport im Freien-genau dafür sind wir ja eigentlich losgefahren. Wir empfinden bei dieser Entscheidung ganz viel Dankbarkeit & Liebe, die wir Euch hiermit schicken. ♥️ Es fühlt sich für uns richtig an, unserer kleinen Familie nicht den Stress und das Risikos einer langen Rückreise zuzumuten, auch wenn wir nicht wissen, wie lange wir nun hier bleiben werden... Was meint ihr, richtige oder falsche Entscheidung und warum? #travelfamily #wearefamily #lovearoundtheworld #lostinparadies