Michelle war Ende vergangenen Monats mit ihrer neuen Liebe an die Öffentlichkeit getreten.

Michelles Manager Markus Krampe hat die Zusammenarbeit mit der Sängerin beendet. Die neue Liebe der 51-Jährigen soll der Grund sein.

Schlagersängerin Michelle (51) sorgte in den vergangenen Wochen für jede Menge positive Schlagzeilen, als sie ihre neue Liebe zu ihrem Kollegen Eric Philippi (26) publik machte. Der 26-jährige Jungstar und die "Wer Liebe lebt"-Sängerin könnten zum neuen Traumpaar der deutschen Schlagerszene werden. Doch wie die "Bild"-Zeitung berichtet, scheint zumindest eine Person in Michelles Umfeld kein Gefallen an der neuen Liebe der 51-Jährigen zu finden: ihr Manager Markus Krampe. Dieser soll nun nach über zwei Jahren die Zusammenarbeit mit Michelle beendet haben.

Ist Michelle "vor Liebe blind"?

"Seit Michelle mit Eric Philippi zusammen ist, ist sie ein anderer Mensch. Sie ist vor Liebe blind und ihm komplett verfallen", erklärt Krampe gegenüber der "Bild"-Zeitung. Michelle lasse ihren neuen Partner "in allen Dingen mitreden, auch in beruflichen. Nur sind das Dinge, von denen Eric keine Ahnung hat".

Da der Manager nach eigener Aussage unter diesen Vorzeichen "kein berufliches Gespräch" mit der Schlagersängerin mehr führen konnte, habe er die Zusammenarbeit beenden müssen, was ihm sehr leidtue.

Auch erklärt der Schlager-Manager, der bis 2020 noch Skandal-Sänger Michael Wendler (51) und dessen heutige Ehefrau Laura Müller (22) betreute, dass Michelles neuer Partner Philippi ihn gebeten habe, auch sein Management zu übernehmen. Er habe jedoch "nicht Michelle und Eric im gleichen Management haben" wollen, führt Krampe weiter aus. "Denn im Falle einer privaten Trennung der beiden hätte das zu Problemen geführt."

Philippi soll ihm das übelgenommen haben. Die beiden Sänger und Frischverliebten gaben gegenüber der "Bild"-Zeitung keine Stellungnahme ab. Michelles Rechtsanwalt wies die Vorwürfe ihres Managers jedoch als unwahr zurück.

Michelle und Eric Philippi: Seit Ende Juni offiziell ein Paar

Michelle und Eric Philippi waren erstmals Ende vergangenen Monats mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit getreten. "Wir sind unzertrennlich seit dem ersten Tag", schwärmte die Sängerin damals über ihren neuen Partner in der "Bild"-Zeitung. Philippi bestätigte dies mit den Worten: "Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Es ist pure Liebe mit allen Ecken und Kanten!"