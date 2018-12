Der Countdown läuft, die letzten Vorbereitungen fürs Weihnachtsfest stehen an. Doch wie verbringen eigentlich die Stars die Feiertage? Die Nachrichtenagentur spot on news hat nachgefragt.

"Ich liebe die Weihnachtszeit"

Sänger Mark Forster (34): "Ich feiere immer in Polen, weil meine Mama Polin ist. Meine Familie ist ziemlich weit auf der ganzen Welt verstreut und an Weihnachten kommen wir immer zusammen und feiern traditionell polnisch Weihnachten."

Model und Moderatorin Sylvie Meis (40): "Wie in jedem Jahr werden mein Sohn und ich zur Familie nach Holland reisen. Mein Bruder ist ein hervorragender Koch und verpflegt uns jedes Jahr mit fantastischen Köstlichkeiten. Es wird jedes Jahr viel geredet, gelacht, gesungen und gegessen. Ich liebe die Weihnachtszeit mit meiner Familie!"

Choreograph Jorge González (51): "In den vergangenen Jahren habe ich mit meiner Familie und meinen Freunden das Weihnachtsfest verbracht. Viel zu viel gutes Essen, Domino, Serien schauen und tolle Gespräche, für die man im Alltag leider viel zu selten Zeit hat. In diesem Jahr verbringe ich Weihnachten aber unter der Sonne. Ich liebe die Wärme, das Meeresrauschen und den Strand. Das hat sich der Kubaner in mir gewünscht."

"Mit der ganzen Familie"

Moderatorin Sandra Kuhn (37): "Wie immer: mit der ganzen Familie. Wir sind zehn bis zwölf Mann. Es gibt klassisches Essen: Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen. Außerdem haben wir dieses Jahr besonders viele Lichterketten aufgehängt, weil es das erste Weihnachten für unsere Tochter wird, die nun vier Monate alt ist. Wir drehen quasi durch: Es wird ganz bunt, mit vielen Lichterketten und einem üppig geschmückten Weihnachtsbaum - weil die Kleine alles toll findet, was blinkt und bunt ist. Es bleibt aber dennoch traditionell. Wir werden also auch vor dem Kamin Weihnachtslieder singen."

Schlager-Star Heino (80): "Gemütlich und in Ruhe mit meiner Frau Hannelore und sehr engen Freunden."

Kabarettistin Maren Kroymann (69): "Seit ein paar Jahren fahre ich in dieser Zeit immer nach Asien und mache eine Ayurveda-Kur. Das ist eine gute Zeit, um Urlaub zu machen, weil da nichts gedreht wird. Außerdem ist es hier immer so ein bisschen hektisch, das will ich gar nicht unbedingt mitbekommen. Hinzukommt, dass wenn man in Berlin lebt, wo der Winter von November bis Februar grau ist, muss man einige Zeit irgendwo im Süden in einer warmen Gegend verbringen."

"Ganz traditionell wie immer"

Designerin Cathy Hummels (30): "Ganz traditionell wie immer. Dieses Jahr mit meiner eigenen, kleinen Familie und mit meiner alten, großen Familie. Bei Truthahn, Blaukraut und Crème brûlée. Einfach ein nettes Get-together."

Ex-"GNTM"-Model Klaudia Giez (22): "Weihnachten wird immer mit meinen Eltern und meiner Oma gefeiert. Neuerdings dann auch mit meinem Freund, der ist ab jetzt immer dabei."

Schauspielerin Anne Schäfer (39): "Vor vier Jahren haben wir unsere eigene Weihnachtstradition gegründet. Die ganze Familie, von der Uroma bis zu den Urenkeln trifft sich in Hamburg. Es wird gegrillt, getrunken, Eisgelaufen, geredet... An Weihnachten gehen alle Frauen zusammen mit den Kindern auf Sankt Pauli in die Kirche, während die Männer das Weihnachtsessen kochen."

"Ganz besinnlich mit Tannenbaum, Lichterkette und Geschenken"

Comedian Matze Knop (44): "Ich feiere Zuhause - ganz besinnlich mit Tannenbaum, Lichterkette, Geschenken und jeder Menge Essen.

"Sturm der Liebe"-Star Helen Barke (23): "Bei mir ist es jedes Jahr das gleiche: Mit der kompletten Großfamilie."

YouTube-Star CrispyRob (24): "Wir feiern immer in unserem Familienkreis. Der komplette Tag findet bei uns immer am Esstisch statt. Bei uns gibt es nonstop etwas zu essen und zwischendrin gute Gespräche und auch ein paar Geschenke."