Alle Jahre wieder hat uns der Vorweihnachtsstress fest im Griff. Vor allem die Geschenkefrage lässt uns manchmal verzweifeln. Und was, wenn es dieses Jahr mal keine Geschenke unter dem Baum gibt? Wie die Stars mit dem Geschenke-Wahnsinn umgehen, verraten sie spot on news.

Geschenke gibt es nur für die Kinder

Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (40): "Wir schenken dieses Jahr nur den Kindern etwas, weil Jana Ina und ich uns dieses Jahr über schon viel geschenkt haben. So wie die Kinder freut sich sowieso keiner. Das Geschenk für meinen Sohn habe ich bereits bestellt, das für meine Tochter kaufe ich noch - wir werden sie beide sehr glücklich machen."

Schauspielerin Anne Schäfer (39): "Geschenke gibt es bei uns unter den Erwachsenen in der Familie nicht. Wir schenken uns, dass wir zusammen sind und toll essen. Unseren Kindern machen wir Gemeinschaftsgeschenke, damit sie nicht in einer Geschenkeflut ersticken."

Moderator Aaron Troschke (29): "Das Tolle ist, in unserer Familie haben wir uns mittlerweile angewöhnt, uns nichts mehr zu schenken. Und meine kleinen Neffen sagen einfach, was sie wollen und dann kriegen sie es. Das bestelle ich dann direkt online."

Schon (fast) alles besorgt

Sängerin Cassandra Steen (38): "Ja, was meinen Mann angeht, bin ich schon fertig. Jetzt sind noch Freunde dran und dann ist gut."

Schauspieler Erol Sander (50): "Geschenke und alles, was Weihnachten so dazugehört, habe ich schon besorgt. So kommt kurz vor dem Fest kein unnötiger Stress auf."

Moderatorin Jana Kilka (31): "Ich bin eher der Plan-Mensch. Ich überlege schon das ganze Jahr, was jemandem gefallen könnte, schreibe das auf und besorge es auch meistens schon vorher. Das Bekloppte ist aber, dass ich das dann irgendwo verstecke und oft nicht mehr finde."

Ex-"GNTM"-Kandidatin Klaudia Giez (22): "Ja, ich habe schon Geschenke parat. Aber ich verrate nichts."

Natascha Ochsenknecht (54): "Das mache ich immer ab Anfang Dezember. Die Kinder schreiben noch ganz traditionell ihren Wunschzettel - mittlerweile zwar als E-Mail und nicht mehr handschriftlich - und dann gucke ich schon, dass ich ihre Listen erfülle. Aber jeder bekommt immer nur zwei Geschenke."

Auf den letzten Drücker

Thore Schölermann (34): "Ich bin richtig schlimm, was das angeht. Ich schenke unter dem Jahr auch schon immer total gerne. Wenn ich irgendetwas sehe, dann nehme ich das mit und kann es gar nicht so lange liegen lassen, weil ich es unbedingt gleich schenken will. Und Weihnachten bin ich dann der Typ, der am 24. Dezember von acht Uhr morgens bis zwölf Uhr mittags hektisch in den Geschäften herumrennt."

YouTuber CrispyRob (24): "Ich kaufe meine Geschenke immer auf den letzten Drücker."

Moderatorin und Model Rebecca Mir (26): "Ich muss gestehen, dass ich eher der Last-Minute-Typ bin. Ich mag es sehr, mich beim Weihnachtsshopping oder beim Besuch eines Weihnachtsmarktes von dem Angebot inspirieren zu lassen. Häufig fällt es mir dann nur schwer, mich zu entscheiden. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Jahr schon ein paar Geschenke!"

"Köln 50667"-Star Pia Tillmann (30): "Steffen und ich sind eher die Leute, die auf den letzten Drücker kaufen. Und dann wird es immer stressig und nervig und dann streiten wir uns."

"Sturm der Liebe"-Star Helen Barke (23): "Oh Gott, nicht dran erinnern, ich hab noch gar nichts, noch kein einziges."