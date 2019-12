Popstar Robbie Williams bringt seine Kinder mit einem besonderen Trick dazu, in der Vorweihnachtszeit brav zu sein: mit dem Elf auf dem Regal aus dem Film "The Elf on the Shelf". Der Elf hat demnach die Augen und Ohren vom Weihnachtsmann. Der 45-jährige Brite beschreibt die kleine Weihnachtstradition im Hause Williams so: Der Elf «berichtet, ob die Kinder brav oder unartig waren. Die Kinder dürfen den Elf nicht anfassen, weil sonst die Magie verschwindet. Es ist ein gutes Mittel, um sie auf dem rechten Weg zu halten». Robbie Williams ist seit 2010 mit der US-Schauspielerin Ayda Field verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.





Weihnachten verbringe seine Familie im Überfluss, sagte Williams weiter. "Zu viel von allem, und ich liebe das." Die Vorweihnachtszeit sei eine Zeit zum Verwöhnen. «Du verbringst so viel Zeit deines Lebens damit, streng mit dir selbst zu sein. Warum solltest du dir nicht die Erlaubnis geben, zu viel von allem zu haben?» Vor allem Schokolade stehe dabei weit oben auf seiner Liste.