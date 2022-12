Kate, die Prinzessin von Wales, lächelt in die Menge, nachdem sie den Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham besucht hat.

von Christina Klein Drei Jahre lang ließen sich die britischen Royals pandemiebedingt nicht in der St. Mary Magdalene Kirche zum Weihnachtsgottesdienst blicken. Seitdem ist vieles anders – das berichten auch die wartenden Zuschauer.

2019 besuchten die britischen Royals zum letzten Mal den traditionellen Weihnachtsgottesdienst auf dem Sandringham Estate in Norfolk. Während der Corona-Pandemie blieb die Queen lieber auf Schloss Windsor und der Gottesdienst fiel aus. In diesem Jahr nahm die königliche Familie nun ihre Tradition wieder auf. Doch es hatte sich einiges verändert in der Zwischenzeit.

Zum ersten Mal wurde die Familie nicht mehr von Queen Elizabeth II. angeführt, die im Herbst verstorben war, sondern von ihrem neuen König Charles III. Auch der kleine Prinz Louis, das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate, feierte eine Premiere und nahm zum ersten Mal an dem Weihnachtsgottesdienst teil.

Weihnachtsgottesdienst in Sandringham: Fans warten seit den frühen Morgenstunden

Die Zuschauer waren teilweise schon in den frühen Morgenstunden angereist, um sich einen Platz in der ersten Reihe zu sichern. Nach dem Gottesdienst gab es einen Rundgang der Royals. Sie sprachen mit den wartenden Fans, die Kinder nahmen Plüschtier-Geschenke entgegen und die Erwachsenen vielfach Blumen, Bilder und Briefe. Doch das britische Newsportal BBC berichtet, dass auch bei den Fans atmosphärische Änderungen spürbar waren, im Vergleich zu den vorherigen Jahren.

Eine der Wartenden war die 44-jährige Karen Anvil, sie berichtet von einer "anderen Stimmung" während des Walkabouts. "Ich weiß nicht, ob sie [die königliche Familie in der Kirche] sich Sorgen um den Rundgang gemacht haben, aber die Menge benahm sich und es gab keine Buhrufe", so Anvil, die eine erhöhte Sicherheits- und Polizeipräsenz bemerkte. Einige Zuschauer, wie auch Anvil, sollen enttäuscht gewesen sein, dass Prinzessin Anne fehlte. Diese soll wegen einer Erkältung nicht am Weihnachtsgottesdienst teilgenommen haben.

"Obwohl es schön war, war es sehr, sehr anders als in den vergangenen Jahren", so Anvil, die zum vierten Mal mit der 22-jährigen Tochter Rachel teilnahm. "Die Menge war nicht so groß. Es war voll, aber es war nicht so voll wie sonst und es war ruhiger. Wenn sie herauskommen, nehmen sie sich normalerweise viel Zeit für die Menge. Sie stoppten auch bei den Wartenden, aber es war extrem flüchtig – sie waren nicht unhöflich, aber sehr kurz angebunden.“

Zuschauerin Indien wollte eine echte Prinzessin sehen

Zu den Menschen, die in den frühen Morgenstunden aufbrachen, gehörten auch Zoe Harrowing aus Watton und ihre achtjährige Tochter Indien, die unbedingt eine Prinzessin im realen Leben sehen wollte. Die Kindergärtnerin bemerkte keine veränderte Grundstimmung, so war dieser Besuch für ihre Tochter auch ein absolutes Highlight: "Sie hat es geliebt. Sie sagte, es sei besser, als ihre Weihnachtsgeschenke zu öffnen, und sie sagte, sie habe eine echte Prinzessin getroffen."

Einer der Zuschauer war Peter Gray. Er selbst lebt seit 2007 mit seiner Frau auf dem Anwesen Sandringham Estate. Er berichtet, dass etwa 700 Menschen vor Ort gewesen sein sollen. Normalerweise waren es wohl um die 1.000 Leute in den vorherigen Jahren, die sich erst Sicherheitskontrollen unterziehen müssen, bevor sie sich vor der Kirche versammeln dürfen.

Gray erklärte sich die geringeren Zuschauerzahlen so: "Ob es daran liegt, dass sich die Leute noch nicht für den neuen König erwärmt haben, weiß ich nicht, obwohl Charles sich die Mühe machte zur Kirche hochzugehen, wohingegen die verstorbene Königin mit dem Auto auf der anderen Seite ankam". Über die veränderte Stimmung sagte er: "Man weiß einfach nicht, was Netflix und Meghan bewirken – was in den Köpfen der Leute vorgeht – die Royals hatten in letzter Zeit viel negative Publicity."

