Die deutschen Fans durften sich freuen: Zum Weltfußballer und zum Welttorhüter des Jahres wurde jeweils ein Bayern-Spieler gekürt.

In der Fifa-Zentrale in Zürich wurden am Donnerstag (17. Dezember) in einem virtuellen Event die "The Best Fifa Football Awards 2020" verliehen. In sieben Kategorien gab es Preise zu holen.

Als "Weltfußballer des Jahres" wurde FC-Bayern-Star Robert Lewandowski (32) ausgezeichnet. Damit setzte er sich unter anderem gegen Lionel Messi (33) und Cristiano Ronaldo (35) durch. Als "Welttorhüter des Jahres" darf sich dieses Jahr Bayern-Keeper Manuel Neuer (34) betiteln lassen. Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp (53) holte sich überraschend vor Bayern-Trainer Hansi Flick (55) den Titel als bester Trainer. Klopp hatte mit Liverpool den ersten Meistertitel seit 30 Jahren geholt. In den anderen Kategorien siegten unter anderem die Britin Lucy Bronze (29) als "Weltfußballerin des Jahres", als "Welttrainerin des Jahres" wurde die Niederländerin Sarina Wiegman (51) geehrt.