Mit einem Endstand von 4:2 für Frankreich war das Finale der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland nicht nur eines der torreichsten Endspiele der Geschichte, auch die anschließenden Feiern der französischen Fans waren teils legendär - zumindest wohl aus der Sicht einiger Rüpel. Doch von vorne...

Die unterlegenen Kroaten bewiesen nicht nur auf dem Rasen Klasse, sondern auch im Anschluss an die Partie. Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic; (50) gratulierte im Stadion den siegreichen Franzosen und auch der kroatische Fußballverband ließ es sich nicht nehmen, unter anderem via Twitter seine Glückwünsche auszusprechen. Der französische Staatschef Emmanuel Macron (40) und dessen Frau Brigitte (65) revanchierten sich unverzüglich und besuchten die kroatischen Spieler in ihrer Kabine.

In der Umkleide der Les Bleus legte Macron schließlich das edle Jackett ab und feierte richtig mit. Auf Instagram postete beispielsweise Nationalspieler Benjamin Mendy (23), wie er zusammen mit Paul Pogba (25) seinem Präsidenten das "Dabben" beibrachte.

Prominente Glückwünsche

Auch zahlreiche Prominente ließen es sich nicht nehmen, der Équipe Tricolore zu ihrem Triumph zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch, Frankreich! Genießt diesen Abend", schrieb etwa Mesut Özil (29) bei Twitter. "Toutes mes félicitations! Herzlichen Glückwunsch [...] zum WM-Titel und zum zweiten Stern nach einem tollen Turnier - und großen Respekt für Kroatien, eine Mannschaft, die niemals aufgibt", ließ unterdessen Bundeskanzlerin Angela Merkel (63) ausrichten.

Donald Trump (72) sprach den Franzosen ebenfalls seine besten Glückwünsche aus, kam aber nicht umhin, gleichzeitig den russischen Präsidenten Wladimir Putin (65) in den Himmel zu loben. "Glückwunsch an Frankreich, das außergewöhnlichen Fußball gespielt hat, zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2018", schrieb Trump. "Außerdem Glückwunsch an Präsident Putin und Russland, für ein wahrhaftig großartiges Weltmeisterschafts-Turnier - eines der besten aller Zeiten!"

Stimmungsdämpfer Tränengas

Bei mehreren Feiern französischer Fans, darunter in Lyon, Marseille und Paris, sei es in der Nacht zum Montag unterdessen zu Ausschreitungen gekommen, wie mehrere Medien berichten. Nach Auseinandersetzungen vereinzelter Fans mit der Polizei habe diese unter Einsatz von Tränengas den Pariser Champs-Élysées räumen müssen. Zuvor hatten dort tausende Menschen friedlich die wohl größte Party des Wochenendes gefeiert. So schnell können die Freudentränen also weichen...