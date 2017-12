14 Jahre war sie mit Rupert Murdoch verheiratet. Doch jetzt scheint sie genug von alten Männern zu haben: Wendi Deng ist frisch verliebt. Die 49-Jährige turtelte auf einer Yacht im Hafen der Karibikinsel St. Barths mit dem 28 Jahre jüngeren Model Bertold Zahoran, 21. Beide schauten von Deck einem Konzert des US-Sängers Jimmy Buffett zu. Doch nicht nur das. Deng und Zahoran tauschten verliebte Blicke aus, er flüsterte ihr zärtlich ins Ohr. Ein hübsches Paar.

Beide kennen sich bereits seit über einem Jahr. Deng und Zahoran sollen sich im Mai 2016 bei einer Party von Supermodel Naomi Campbell kennengelernt haben. Später veröffentlichte Zahoran ein Foto von sich und Deng - Händchen haltend am Strand. Affäre oder Beziehung? Bis heute haben die beiden sich nicht dazu geäußert, doch die neuen Fotos aus St. Barts sind eindeutig: So sehen Verliebte aus.

Bertold Zahoran arbeitet als gefragtes Model

Zahoran, der 65 Jahre jünger als Dengs Ex-Mann Murdoch ist, stammt aus Ungarn, wuchs dort in der Kleinstadt Mezobereny auf. Schon als Kind träumte er von einer großen Karriere in New York, wollte Basketball-Profi werden. Sein großes Vorbild: Michael Jordan. Doch mit 17 Jahren entschied er sich um. Statt der Sport- strebte er fortan eine Modelkarriere an - mit Erfolg.



🤦‍♂️ Ein Beitrag geteilt von Bertold Zahoran (@bertoldzahoran) am Aug 17, 2017 um 3:10 PDT

Enjoying the end of fashion week🔥☀️ Ein Beitrag geteilt von Bertold Zahoran (@bertoldzahoran) am Jul 16, 2016 um 2:43 PDT

Zahoran, der mittlerweile in New York lebt, ist in den USA ein gefragtes Männermodel. Er war in mehreren Kampagnen von Polo Ralph Lauren zu sehen, ließ sich für Versace nur mit einem Handtuch bekleidet fotografieren und modelte für Calvin-Klein-Unterwäsche. Über 35.000 Nutzer folgen Zahoran auf Instagram, wo er gerne seine körperlichen Vorzüge zur Schau stellt: einen durchtrainierten Body und ein Sixpack.



Nach 14 Jahren an der Seite von Rupert Murdoch scheint nun auch Wendi Deng diese Vorzüge zu genießen. Und was sagt Ex-Mann Ruper Murdoch dazu? Der schweigt und genießt das Leben mit seiner neuen Frau: Jerry Hall, Ex-Frau von Mick Jagger und nur 25 Jahre jünger als er.