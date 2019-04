Polizei-Einsatz bei US-Talkshow-Moderatorin Wendy Williams (54). Ihr Noch-Ehemann Kevin Hunter musste am Donnerstag die Polizei zur gemeinsamen Villa in New Jersey rufen, wie "The Blast" meldet. Demnach belagerten Medienvertreter das Anwesen zu sehr, nachdem Williams und Hunter eine Woche zuvor bekannt gegeben hatten, dass sie die Scheidung eingereicht haben. In einem Mitschnitt der Notruf-Zentrale heißt es: "Der Anwohner sagte, dass es einen Nachrichten-Wagen außerhalb seines Hauses gebe, der ihn nicht in Ruhe lasse."

Wendy Williams und Kevin Hunter gaben sich Ende November 1997 das Jawort. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, Kevin Hunter Jr. (19). Seit 2008 moderierte sie die TV-Talkshow "The Wendy Williams Show".