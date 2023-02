von Luisa Schwebel Das Liebesouting dieser beiden Frauen hat ihre Fans überrascht. Während Juliette Schoppmann die "Deutschland sucht den Superstar"-Geschichte mitgeprägt hat, begeistert Tahnee Schaffarczyk mit ihrem Humor.

Mit einem Foto von sich in weißen Jumpsuits haben Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk ihre Liebe verkündet und im gleichen Zug erzählt, dass sie geheiratet haben – völlig überraschend für die meisten ihrer Fans.

Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk haben geheiratet

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, fand die Hochzeit bereits vor einigen Wochen in Mexiko statt, ein Paar seien sie allerdings schon seit über einem Jahr. Beide sind seit einiger Zeit feste Größen im deutschen TV – jedoch in unterschiedlichen Disziplinen.

Schoppmann war Kandidatin der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2003. Damals begeisterte die Norddeutsche nicht nur Chefjuror Dieter Bohlen mit ihren Gesangskünsten, sondern vor allem die Zuschauer. Unvergessen ihre legendäre Performance von "Big Spender". Am Ende der Staffel verlor Schoppmann zwar gegen Alexander Klaws, der Show blieb sie aber trotzdem treu. Später trat sie bei DSDS als Gesangscoach auf.

Tahnee Schaffarczyk ist ausgebildete Tänzerin und jahrelang Musical-Schauspielerin. Einen Namen hat sich die 30-Jährige allerdings mit ihrem Humor gemacht. 2012 spielte sie eine Gastrolle in Kaya Yanars Show "Die Kaya Show" – nur der Anfang ihrer TV-Karriere. Es folgten Auftritte in Mario Barths Programm, bei Bülent Ceylan oder auch der "TV total Stock Car Crash Challenge" von Stefan Raab. Ihr erstes Soloprogramm hieß #geschicktzerfickt, seit 2019 ist sie mit ihrem zweiten Programm, Vulvarine, auf Tourneen. Großen Erfolg feierte Tahnee in der Amazon-Prime-Show "LOL: Last One Laughing", die 2021 auf dem Streamingdienst ausgestrahlt wurde.

"Deutschland sucht den Superstar" Ein letztes Mal Dieter Bohlen: Die DSDS-Jurys im Laufe der Zeit 1 von 18 Zurück Weiter 1 von 18 Zurück Weiter Staffel 1 und 2

Im November 2002 lief die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im deutschen Fernsehen. Als Vorbild diente das britische Format "Pop Idol", das von Simon Fuller, dem Schöpfer der Spice Girls, konzipiert wurde. In der Jury von DSDS saßen neben Dieter Bohlen, Musikjournalistin Shona Fraser, Plattenproduzent Thomas M. Stein und Radiomoderator Thomas Bug (r.). In dieser Zusammensetzung blieb die Jury auch für die zweite DSDS-Staffel bestehen. Mehr

Gerüchte über Sexualität

Dass die Comedienne lesbisch ist, thematisierte sie bereits auf der Bühne. Bei Schoppmann war das allerdings anders. Vor gut zehn Jahren wurde über eine angebliche Beziehung mit "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska spekuliert. Die DSDS-Sängerin hielt sich bedeckt, erzählte der "B.Z." damals allerdings: "Ich kommentiere Gerüchte prinzipiell nicht. Vielleicht wäre es ja besser, wenn ich lesbisch wäre. Dann wäre ich vielleicht schon verheiratet und hätte Kinder. Aber es ist halt nicht so, ich bin hetero. Das wollte allerdings keiner hören."

Über die freudigen Kommentare ihrer Fans freuen sich die frisch Vermählten. "Wir sind absolut überwältigt von so vielen lieben Nachrichten und Glückwünschen! Vielen Dank für diese Welle der liebevollen Worte. Wir lassen uns noch ne Runde darin treiben", schrieb Tahnee zu einem Bild der beiden.

Quellen: Instagram / "Bild" / "BZ"