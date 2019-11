Eine langjährige Freundin von Whitney Houston (1963-2012), Robyn Crawford (58), hat nun über ihre Liebesbeziehung zu der 2012 verstorbenen Sängerin ausgepackt. In ihrer Autobiografie "A Song for You: My Life With Whitney Houston" behauptet Crawford, dass sie und Houston nicht nur platonische Freunde waren. In der TV-Show "Dateline" erklärte sie zudem: "Unsere Freundschaft war eine tiefe Freundschaft. Es war körperlich."

Was ist passiert?

Crawford war 19, als sie die damals 17-jährige Houston in einem Sommercamp kennenlernte. "In diesem ersten Sommer, in dem wir uns trafen, berührten sich unsere Lippen das erste Mal... und es fühlte sich wundervoll an", sagte Crawford bei "Dateline". "Nicht lange danach haben wir die Nacht miteinander verbracht." Die beiden blieben in den kommenden Jahrzehnten Freunde.

Houston wurde berühmt, und wie Crawford in ihrem Buch schreibt, gaben die beiden den körperlichen Teil ihrer Beziehung auf. Offenbar aus Angst, dies könne der Karriere der Sängerin schaden: "Sie sagte, wenn die Leute von uns erfahren, werden sie dies gegen uns einsetzen", schreibt Crawford laut "People" in ihrem Buch. "Und in den 80ern glaubte ich das."

Schwer verliebt in Eddie Murphy?

In ihrem Buch spricht Crawford auch über Houston und Eddie Murphy (58). Obwohl die Sängerin ihren späteren Ehemann Bobby Brown (50) schon kannte, habe sie sich damals mehr für den Schauspieler interessiert, heißt es in Auszügen aus dem Buch, die "People" veröffentlichte. Aber an den war angeblich nur schwer heranzukommen. Einmal habe er sie versetzt und Houston sei am Boden zerstört gewesen, heißt es von Crawford. Allerdings meldete sich Murphy demnach am Morgen des 18. Juli 1992 bei der Sängerin, am Tag ihrer Hochzeit mit Bobby Brown: Er habe angerufen, "um ihr zu sagen, dass sie einen Fehler macht", behauptet Crawford, aber Houston ließ sich offenbar nicht abhalten. In der Ehe mit Brown soll sich der Star immer weiter von seiner Umgebung isoliert haben.

Am 11. Februar 2012 starb Whitney Houston im Alter von 48 Jahren in einem Hotel in Beverly Hills. Sie wurde leblos in der Badewanne gefunden. Als Todesursache wurde Ertrinken festgestellt. Der chronische Missbrauch von Kokain und eine Herzkrankheit sollen zu ihrem Tod beigetragen haben.