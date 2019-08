"Ich wollte nicht mit ihm alleine sein. Ich war zu nervös, um es durchzuziehen und habe meine Chance verspielt. Das ist eines der Dinge, die ich in meinem Leben wirklich bereue."

TV-Star Whitney Port (34, "The City") hatte vor vielen Jahren die Chance, mit Leonardo DiCaprio (44, "Titanic") eine heiße Nacht zu verbringen. Das gestand sie in einer neuen Folge ihres Podcasts "With Whit". 2009 traf sie demnach DiCaprio in einem Club in New York und tauschte Nummern mit ihm aus. Nach monatelangem Schreiben, hätten sie sich erneut in einer Bar getroffen. Danach habe sie der Hollywoodstar gefragt, ob sie mit ihm nach Hause gehen wolle, erzählt die heute 34-Jährige weiter. Aber sie lehnte ab. Der Grund für den Korb: "Ich war zu nervös. Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand gehabt", erklärte Port.