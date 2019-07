"Ich habe Glück, dass ich noch am Leben bin. Ich bin froh, am Leben zu sein und ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin."

Whoopi Goldberg (63, "Sister Act") wurde im Februar mit einer doppelseitigen Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Nachdem sie sich sechs Wochen von der US-Sendung "The View" verabschiedet hatte, kam sie am 18. Mai zurück. Doch sie erholt sich immer noch von der schweren Erkrankung. "Es wird noch eine Weile dauern, bis ich 100 Prozent zurück bin", so die 63-Jährige in einem Interview mit dem Magazin "People". Zudem hofft sie, dass ihre Geschichte andere Menschen aufrüttelt. "Man muss sich die Zeit nehmen, um sich um sich selbst zu kümmern."