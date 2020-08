Immer mehr Menschen erzählen gerade in der Öffentlichkeit von den Bedingungen rundum Ellen DeGeneres' Talkshow. Und die Enthüllungen werfen auch kein gutes Licht auf die Moderatorin selbst.

Was derzeit an Details über die Talkshow von Ellen DeGeneres ans Licht kommt, hört sich nicht gut an. Mehrere Mitarbeiter beschwerten sich in den vergangenen Wochen anonym über die Arbeitsbedingungen hinter den Kulissen. Und auch DeGeneres' selbst ist immer wieder Fokus negativer Berichterstattung. So wie jetzt in der britischen Zeitung "The Sun".

Zuschauerin packt aus: So war Ellen DeGeneres wirklich

Dana Dimatteo war 2018 als Zuschauerin im Publikum der Talkshow, als sie auf die Bühne geholt wurde, um bei dem Spiel "Make It Rain" mitzuspielen. Dass DeGeneres ihr Publikum oft aktiv mit einbezieht, ist Teil ihres Konzeptes. Doch laut Dimatteo währt Ellens Fröhlichkeit nur solange wie die Kameras laufen. "Während der Werbepausen brach Ellen aus ihrem 'netten' Charakter aus und saß launisch und schweigend auf ihrer Couch, ohne jemanden anzusehen", verrät die 29-Jährige der "Sun". "Sie sagte kein Wort zu den Zuschauern, es sei denn, die Kameras waren eingeschaltet. In der Sekunde, in der die Kameras nicht mehr liefen, brach sie aus ihrer Rolle aus", sagt sie. Ellens lustige Bühnenperformance sei "nur Show".

Dimatteo flog damals extra für die Aufzeichnung von Chicago nach Los Angeles, weil sie ein jahrelanger Fan von "The Ellen Show" war. Absurd seien auch die Anweisungen von Ellens Angestellten gewesen, erinnert sie sich heute. "Die Produzenten sagten uns, dass wir, wenn wir ausgewählt würden, nicht lustiger oder klüger als Ellen sein dürften, dass sie der Star und der Komiker sei, nicht wir. Uns wurde gesagt, wir sollten ganz konkret handeln und nur sprechen, wenn sie uns eine Frage stellte", verrät sie.

Sie entschuldigt sich

Nachdem immer mehr Menschen sich über die Show beschwert haben, hat sich die 62-Jährige kürzlich in einem offenen Brief bei ihren Angestellten entschuldigt – allerdings nicht dezidiert für ihr Verhalten, sondern dafür, dass sie nicht überblickt habe, dass etwas falsch laufe. "Es wird sich jetzt etwas ändern und ich werde dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert", schrieb sie.

Wenig später äußerten sich bereits die ersten Ex-Mitarbeiter und sagten, dass Ellen angeblich nichts von den unmenschlichen Arbeitsbedingungen mitbekommen habe, sei "kompletter Unsinn". Verteidigt wurde die Moderatorin unter anderem von Katy Perry, die auf Twitter schrieb, sie selbst habe bei der Show immer eine gute Zeit gehabt.

Verwendete Quelle: "The Sun"