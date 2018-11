Der HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga ist seit drei Jahren mit seiner Freundin Sally zusammen. Inzwischen sind die beiden Eltern der einjährigen Milou. In der "BamS" berichtet das Paar in einen Doppelinterview, wie sie sich kennenlernten, und wie die Familie auf die junge Frau reagiert hat.

"Ich bin absolut kein Draufgänger-Typ", verrät der 26-jährige Lasogga in dem Gespräch. Er sei total schüchtern, wenn es darum gehe, Frauen anzusprechen. Er habe Sally in einem Café sitzen sehen und habe sich einen Ruck gegeben und sie angesprochen. "Ich glaube, dass habe ich dann auch einigermaßen cool gemacht", so der HSV-Spieler.

Pierre-Michel Lasogga bringt Toffifee zum Date mit

Seine Frau fand die Initiative zwar "süß", doch "etwas tollpatschig war es schon", beichtet sie der Zeitung. Dennoch hätten die beiden ihre Telefonnummern ausgetauscht und hätten sich dann häufiger getroffen. "Also richtig süß war, dass er mir zu jedem Treffen Toffifee mitgebracht hat", berichtet Sally. Dass sie einen Fußballprofi kennengelernt hatte, war ihr anfangs nicht klar gewesen. Erst als Pierre-Michel Lasogga bei Spaziergängen mit ihr von Fans angesprochen wurde und nach Fotos gefragt wurde, begriff sie, wen sie da datet. "Daran musste ich mich definitiv erstmal gewöhnen", sagt sie der "BamS". Den ersten Schritt in Richtung Beziehung habe Pierre-Michel unternommen. Er habe wissen wollen, was jetzt los sei.

Pierre-Michel Lasogga gilt als absoluter Familienmensch. Besonders zu seiner Mutter Kerstin hat er ein inniges Verhältnis. Daher war es wichtig, dass auch die Familie die neue Freundin an seiner Seite akzeptiert. Beim ersten gemeinsamen Treffen sei Sally "richtig aufgeregt gewesen", erzählt sie. "Ich kann mich noch erinnern, als ich ins Wohnzimmer kam und mich die ganze Familie angeguckt hat." Aber mit ein, zwei Weißwein habe sie das Aufnahmeritual gemeistert. Inzwischen verreisen Mutter Lasogga und Sally sogar gemeinsam. Sally sagt, sie habe "riesigen Respekt" vor dieser "Wahnsinnsfrau".