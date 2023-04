von Tina Pokern Reese Witherspoon hatte Hollywood schon fast abgeschrieben, bis sie es selbst neu erfand und sich zur reichsten Schauspielerin der Welt machte.

Reese Witherspoon hatte von Hollywood wie es war die Nase gestrichen voll. Zu viel Mackertum, zu wenig Perspektive. Es wäre leicht für sie gewesen, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen und sich aus dem Business zurückzuziehen – aber Witherspoon wollte mehr. Sie wollte die Veränderung, also sorgte sie dafür. Heute zeigt sie nicht nur allen, wie moderner Film aussehen kann, sie ist wohl auch die mächtigste Frau in Hollywood.

Mit 35 blätterte Reese Witherspoon durch das Drehbuch eines Films und war genervt. "Es gab [Rollen für] zwei Frauen, und beide waren bedauernswert, ekelhaft, schrecklich", so Witherspoon laut "The Telegraph". Sie lehnte ab, aber das Problem war damit nicht gelöst, es hatte System. Interessante Frauenrollen waren zu dieser Zeit Mangelware. Was macht man, wenn man zwar bereits einen Oscar gewonnen hat, aber trotzdem nur Rollen angeboten bekommt, in denen Frauen bloßes Beiwerk sind? Man, besser: Reese Witherspoon, schafft sich die Rollen selbst – sie gründete eine Produktionsfirma.

Witherspoon sorgt für starke Frauenrollen in Hollywood

"Ich habe diese Firma gegründet, um die Art und Weise wie Frauen in den Medien gesehen werden, zu verändern", zitiert "Forbes" Witherspoon. Dass es in Hollywood diesbezüglich eine Lücke zu füllen gab, die lange ignoriert worden war, zeigten die Zuschauerzahlen. Die ersten beiden Filme, die Witherspoon produzierte, "Wild" und "Gone Girl", waren Kassenschlager. Die Arbeit der beiden Hauptdarstellerinnen der Filme, eine davon war Witherspoon selbst, wurde mit Oscar-Nominierungen honoriert.

Inzwischen ist aus der Produktionsfirma das digitales Medienunternehmen "Hello Sunshine" geworden, das Hits am laufenden Band produziert, darunter "Big Little Lies" und aktuell "Daisy Jones & The Six". Inzwischen ist das Unternehmen so groß, dass Witherspoon sich zwar noch ums Tagesgeschäft kümmert, den Mehrheitsanteil aber verkauft hat.

Witherspoon ist reichste Schauspielerin

Dass es so gut läuft, liegt aber nicht nur an Witherspoons Händchen bei der Auswahl der Stoffe. Seit einigen Jahren betreibt die 47-Jährige auch einen Buchclub, wo sie unter anderem Empfehlungen gibt. Nicht wenige davon landen dank ihrer 2,7 Millionen Follower daraufhin auf der Bestsellerliste. Ein guter Hebel, wenn man plant, das Buch zu produzieren.

Witherspoons Rechnung ging auf. Durch die selbstproduzierten Filme bekam sie die Rollen, die sie spielen wollte – wer mit ihr drehen will, muss das teuer bezahlen. Inzwischen könne sie, so berichtet es "Forbes" allein pro Serienfolge mindestens eine Million Dollar verlangen, für Filmrollen etliches mehr und ist damit mit 400 Millionen Dollar auf dem Konto, die aktuell reichste Schauspielerin der Welt.

Quelle: The Telegraph, Forbes