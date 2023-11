von Luisa Schwebel In einem Interview kann Travis Kelce kaum aufhören, von seiner neuen Freundin Taylor Swift zu schwärmen und zeigt damit, wie der moderne Mann von heute aussieht.

Travis Kelce ist einer der erfolgreichsten Football-Spieler der NFL. Ein Superstar in seinem Metier. Und doch wird der Sportler, der die Position des Tight Ends bekleidet, gerade selten auf seinen Beruf angesprochen. Stattdessen geht es um Taylor Swift, seine neue Partnerin.

Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Doch während so mancher Football-Fan genervt ist von der Aufmerksamkeit, die ausgerechnet Swift der NFL beschwert, ist Kelce weder eifersüchtig noch verbittert. Im Gegenteil. In einem Gespräch mit dem "Wall Street Journal" kommt er von alleine immer wieder auf Swift zu sprechen.

"In ihrer Nähe zu sein und zu sehen, wie klug Taylor ist, war verdammt überwältigend. Ich lerne jeden Tag dazu", sagt er stolz. Dazu gehöre auch, mit dem Interesse der Öffentlichkeit umzugehen. Als einer der erfolgreichsten Football-Stars der USA ist Kelce zwar Aufmerksamkeit gewöhnt, doch nicht auf diesem Level. "Offensichtlich bin ich noch nie mit jemandem ausgegangen, der eine solche Aura um sich hat", erklärt er. "Aber gleichzeitig laufe ich vor nichts davon. Jeden Tag stehen Paparazzi vor ihrem Haus, vor jedem Restaurant, in das sie geht, nach jedem Flug, den sie verlässt, und sie lebt einfach und genießt ihr Leben."

US-Sängerin Gerüchte um NFL-Star Travis Kelce: Das waren die Männer an Taylor Swifts Seite 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Seit einiger Zeit halten sich Gerüchte um Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce. Nachdem Swift ein Spiel von Kelces Team, den Kansas City Chiefs, besuchte, wurden diese nur noch mehr angeheizt. Mehr

Aus jedem Satz ist Stolz herauszulesen. Auf die Frau, mit der er zusammen ist und auf ihre Errungenschaften. Er bewundert seine Freundin und tut das öffentlich. Kelce scheint es nicht nötig zu haben, die durch sie gewonnene Aufmerksamkeit zu nutzen, um sich aufzuspielen oder sein Talent zu unterstreichen. Im Gegenteil, er wirkt bescheiden, wenn er über sich selbst spricht. Er selbst sei "kein Mann vieler Worte", sagt er und bezieht sich damit auf Swifts klugen Songzeilen, die er bereits vor der Beziehung bewundert hat.

Der moderne Mann

Kelce und Swift sind ein modernes Paar. Beide sind erfolgreich, sie jedoch auf einem internationalen Level. Auch finanziell steht sie noch besser da als er. Und er? Findet das völlig in Ordnung. Er scheint nicht das geringste Problem damit zu haben, in ihrem Schatten zu stehen und auch in Zukunft dort Platz zu finden. Klingt selbstverständlich? Das ist es aber selbst im Jahr 2023 noch nicht. Denn immer wieder zeigen Studien (wie diese US-Studie) auf, dass rund die Hälfte der Männer es bevorzugen, wenn ihre Frau weniger verdient als sie selbst. Veraltete Rollenbilder sind auch heute noch in der Gesellschaft verankert.

Der Fall von Kelce und Swift ist aber auch deshalb so interessant, weil Kelce Teil einer enorm männerdominierten Branche ist. NFL-Fans gelten als konservativ, Frauen in Coaching-Teams oder innerhalb der Schiedsrichter gibt es so gut wie keine. Die Frauen-Liga bekommt ebenfalls kaum Aufmerksamkeit.

Gerade aus dieser Welt kommt Kelce daher und nutzt ein großes Porträt über sich selbst, um von seiner Freundin zu schwärmen, deren Songs oft feministische Töne enthalten. Kelce erobert damit nicht nur Swifts Herz, sondern auch die von Frauen überall auf der Welt. Fast über Nacht ist er zum Symbol des modernen Mannes geworden – ohne dass er den Football je hätte werfen müssen.

Quelle: "Wall Street Journal"