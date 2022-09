Schauspielerin Jenny Elvers besuchte am fünften Tag der Wiesn zwei verschiedene Veranstaltungen. Zunächst kam die 50-Jährige zum Charity-Lunch im Festzelt Metzgerstuben. Dort sammelten die Schlagerstars Marianne und Michael Geld für ihre Stiftung "Frohes Herz e.V.", mit der sie Menschen in Not unterstützen. Elvers erschien komplett im schwarzen Dirndl. Später wechselte sie den Look und den Partyort: Im rosa Dirndl wurde im Käferzelt weitergefeiert. Dort hätte Elvers auf ihren Ex-Freund Marc Terenzi treffen können, der mit seiner neuen Freundin Verena Kerth zugegen war. Dass sich Ex-Partner auf der Wiesn begegnen, ist bei dem Promi-Aufgebot unvermeidbar.