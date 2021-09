Trauer um Ex-"Großstadtrevier"-Darsteller Wilfried Dziallas. Der Schauspieler ist im Alter von 77 Jahren an Covid-19 verstorben.

Der deutsche Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur Wilfried Dziallas (1944-2021) ist tot. Er verstarb bereits am 18. September im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Das hat seine Agentin der "Bild"-Zeitung bestätigt. Dziallas sei demnach zweimal gegen das Virus geimpft worden. Umso erschütternder sei sein Tod für die Angehörigen, heißt es.

Hierzulande bekannt war er neben seinen Tätigkeiten beim Radio Bremen und am Hamburger Ohnsorg-Theater für seine Rolle in "Großstadtrevier". In der Serie mimte er von 2004 bis 2007 den Revierleiter Bernd Voss, eine der Hauptrollen.

Eine Karriere vor der Kamera

Schon früh entdeckte der 1944 in Hamburg geborene Wilfried Dziallas sein schauspielerisches Talent. Nach einer Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann widmete er sich einem Schauspiel- und Regie-Studium in den USA. Anschließend studierte er an der Staatlichen Schauspielschule in Hamburg. Zurück in Deutschland folgten zahlreiche Rollen in verschiedenen Krimiserien, unter anderem im "Tatort", "Polizeiruf 110", "In aller Freundschaft" und in der "SOKO"-Reihe. Zuletzt sah man Dziallas in der NDR-Serie "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" im Jahr 2018.