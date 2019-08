Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Sängerin Demi Lovato (27, "Sober") in der dritten und letzten Staffel des "Will & Grace"-Revivals eine Gastrolle übernimmt. Und die 27-Jährige steht bereits für die Sitcom vor der Kamera. Eric McCormack (56) alias Will Truman hat auf seinem Instagram-Account ein Foto vom Set hochgeladen, auf dem Lovato inmitten des Casts sitzt. "Willkommen in der 'Will & Grace'-Familie", schreibt der Schauspieler dazu.

McCormack strahlt gemeinsam mit Lovato und seinen Co-Stars Debra Messing (51) alias Grace Adler, Sean Hayes (49) alias Jack McFarland und Megan Mullally (60) alias Karen Walker in die Kamera. Kollege Hayes ging sogar noch einen Schritt weiter. Er veröffentlichte das Foto ebenfalls und erklärte im Kommentar, dass die Truppe durch Lovato "noch besser" geworden sei. Bisher gibt es noch kein offizielles Ausstrahlungsdatum für die finalen Folgen, die Episoden mit Lovato sollen aber erst 2020 im TV zu sehen sein.