Wie in seiner Komödie "Old School": Will Ferrell rockt eine Party an der Universität seines Sohnes.

Das weckt Erinnerungen an Will Ferrells (56) Film "Old School": Wie in der Komödie von 2003, in der ein paar Männer in der Midlife Crisis den Spaß ihrer College-Jahre wieder einfangen, war der Schauspieler jetzt Stargast auf einer Uniparty. Auf TikTok tauchten Videos auf, in denen der Komiker bei einer Feier der Menge als DJ einheizte.

Die Party der Verbindung Sigma Alpha Mu der University of Southern California (USC) in Los Angeles fand im Vorfeld eines Footballspiels des Teams der USC gegen die University of Arizona Wildcats statt. Will Ferrell steht mit Sonnenbrille und Outfit in den Farben des College-Football-Teams am DJ-Pult. Mit gespielt coolem Gestus dreht der Schauspieler an den Knöpfen. In einem Video klatscht er gemeinsam mit der Menge zu "Eye of the Tiger", dem Motivationsklassiker aus Sylvester Stallones (77) "Rocky III" von 1982.

Außerdem spielte Will Ferrell den Song "N****s in Paris" der Rapper Kanye West (46) und Jay-Z (53). In dem Lied wird ein Zitat Ferrells aus dem Film "Die Eisprinzen" gesampelt.

Partyauftritt als doppelte Familiensache

Für Will Ferrell war sein Gastspiel an der Universität Familiensache. Sein ältester Sohn Magnus (19) studiert gerade an der USC. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters. Der studierte dort Sportjournalismus, verließ die Uni 1990 mit dem Bachelor-Abschluss.

Will Ferrell fühlt sich seiner Alma Mater schon länger verbunden. So hielt er 2017 eine Rede bei der Abschlussfeier und wurde mit dem Ehrendoktortitel honoriert.