Schauspieler Will Ferrell (50, "Daddy's Home - Ein Vater zu viel") war offenbar kürzlich in einen schweren Autounfall verwickelt. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, ist der von einem Chauffeur gefahrene SUV, in dem sich der Star zusammen mit zwei weiteren Passagieren befand, am Donnerstagabend von einem anderen Auto gerammt worden. Das führte dazu, dass sich der Wagen überschlug. Ferrell sowie weitere Insassen mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall sei im Bezirk Orange County in Kalifornien auf dem Freeway passiert.

Alkohol war nicht im Spiel

Der Polizei zufolge hätten Drogen sowie Alkohol keine Rolle bei dem Unfall gespielt. Laut Augenzeugen habe Ferrell, während er in den Krankenwagen transportiert worden sei, telefoniert und stark geblutet. Der 50-Jährige soll allerdings keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen haben und bereits wieder aus der Klinik entlassen worden sein.