Schauspieler Will Smith (50) ist gerade mit seinem ältesten Sohn Trey (26) in Abu Dhabi, wie er in einem Video auf Instagram erzählt. Er mache mit jedem seiner drei Kinder gerne einzelne Unternehmungen, damit sie ihre "individuelle Papa-Zeit" haben. Wie der gerührte US-Star weiter erzählt, habe sein Sohn diesmal zu ihm gesagt: "Weißt, du, was mir gerade auffällt? Du bist nicht nur mein Vater..., ich bin ziemlich sicher, du bist auch mein bester Freund." Das mache ihn sehr stolz, so Will Smith.

In seinem Kommentar zum Video erklärt er zudem, dass es nicht immer so zwischen ihnen gewesen sei. "Nach meiner Scheidung von seiner Mutter haben wir jahrelang gekämpft. Er fühlte sich betrogen und verlassen." Umso mehr freut sich der Hollywood-Star, dass er und sein "wundervoller Sohn" ihre "liebevolle Beziehung wiederherstellen" konnten.

Trey stammt aus Smith' erster Ehe (1992-1995) mit Schauspielerin Sheree Zampino (51). Seit 1997 ist er in zweiter Ehe mit Jada Pinkett Smith (47) verheiratet. Die beiden haben die gemeinsamen Kinder Jaden (20) und Willow Smith (18).