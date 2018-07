Schauspieler Will Smith (49) scheint auch im fortgeschrittenen Alter noch ganz nach dem Motto "No Risk, No Fun" zu leben. Wie die "New York Post" meldet, möchte der "Men in Black"-Star seinen 50. Geburtstag am 25. September offenbar in ganz besonderer Erinnerung behalten. In Verbindung mit einer neuen Youtube-Serie wird er erneut einen Bungee-Sprung wagen.

Bereits im März 2017 hatte sich Smith von der Victoria-Falls-Brücke in Afrika 111 Meter in die Tiefe gestürzt und sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Jetzt möchte es der dreifache Vater noch einmal wissen - und an seinem Geburtstag tatsächlich aus einem fliegenden Helikopter über dem Grand Canyon einen waghalsigen Bungee-Sprung absolvieren. In einer Live-Übertragung mit dem Titel " Will Smith: The Jump" kann man ihm bei dieser ungewöhnlichen Geburtstagsparty zusehen.