Die Darstellerin der Prinzessin Jasmin in der kommenden "Aladdin"-Verfilmung, Naomi Scott (26, "Power Rangers"), hat sich in der US-Show "Jimmy Kimmel Live!" positiv über ihren Kollegen Will Smith (50, "Bright") geäußert. Der spielt in dem Film den Dschinni. "Er ist der Superstar, der die wenigsten Erwartungen enttäuscht, wenn man ihn trifft. Ich empfehle sehr, ihn zu treffen!"

Doch damit hatte es sich noch nicht. Scott erzählte auch, dass ihr Bruder ein großer Fan des Schauspielers sei und einen lebensgroßen Starschnitt von ihm besitze. "Er ist verheiratet, aber er hat ihn immer noch", fügte sie zu der Anekdote an. Die Realverfilmung des Disney-Klassikers "Aladdin" (1992) startet am 23. Mai in den deutschen Kinos.