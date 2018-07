Schauspieler Will Smith (49, "Independence Day") wird am Sonntag während dem WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien im Luschniki-Stadion von Moskau sein. Gemeinsam mit seinen Musikerkollegen Era Istrefi (24) und Nicky Jam (37) wird er den offiziellen Fifa-Song "Live It Up" performen. Für den Hollywood-Star ist es das erste Mal, dass er bei einer WM-Abschlussfeier auf der Bühne steht. Bei der Pressekonferenz am Freitag wollten daher alle wissen, welchem Team der 49-Jährige die Daumen drückt.

Diese Fußball-Stars mag er

"Wir haben einen Punkt in der Weltmeisterschaft erreicht, an dem ich ziemlich nah dran bin, neutral zu sein", erklärte der Schauspieler und Sänger. Er habe im Lauf des Turniers mit einigen Mannschaften mitgefiebert. So habe er zum Beispiel zahlreiche schwedische Freunde, aber auch an Brasilien hänge sein Herz. Denn seit Kindheitstagen verehre er Fußball-Ikone Pelé (77). Zudem schwärmte er von Neymar (26). Sie hätten bereits zehnmal versucht sich zu treffen, doch nie habe es geklappt. Es sei mittlerweile ein Running Gag zwischen ihnen.

Nicht nur Brasiliens Superstar hat es Will Smith angetan. Er outete sich zudem als Fan von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (33). "Ich liebe Cristiano. Ich liebe diesen Kerl", so der Hollywood-Mime. Nur einmal seien sie sich bisher über den Weg gelaufen. "Er hat einen tadellosen Geschmack und Stil", schwärmte Smith. Er sei begeistert, von den Dingen, die der Portugiese mache und wie er mit Menschen umgehe. Era Istrefi und Nicky Jam stimmten in die Lobeshymnen auf den neuen Spieler von Juventus Turin ein.