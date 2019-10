"Ich würde zurück zum Set von 'Wild Wild West' gehen und sagen: 'Du Idiot, warum hast du nicht die Rolle in 'Matrix' angenommen?"

In seinem neuen Film "Gemini Man" spielt Will Smith (51) sowohl eine junge als auch eine ältere Version seiner Rolle. Auf die Frage, was er seinem jungen Ich raten würde, antwortete der Hollywood-Star "Entertainment Weekly" in humorvoller Weise. Der Schauspieler bekam 1999 die Hauptrolle in "Matrix" angeboten. Er lehnte aber ab, um die Western-Komödie "Wild Wild West" zu drehen. Während dieser Streifen floppte, stürmte bekanntlich Keanu Reeves (55) als Neo in die Herzen der Fans.