Will Smith bei einem Fototermin für "Bad Boys For Life" im Januar 2020 in Madrid

"Will from Home" Will Smith beschenkt 14-jährigen Krebspatienten mit PS5 – und gibt Tanzunterricht

Manchmal fragt man sich, was dahintersteckt, dass einzelne Personen plötzlich die Aufmerksamkeit von Promis erhalten. PR-Abteilungen vermutlich. Dem kranken Chuck hat Will Smith dennoch einen Gute-Laune-Tag beschert.

Die Corona-Beschränkungen setzen derzeit vor allem Menschen zu, die sich in Institutionen aufhalten: jenen in Alten- und Pflegeheimen oder etwa in Krankenhäusern. So ergeht es auch dem 14-jährigen Chuck, der sich für eine Leukämie-Chemotherapie in Behandlung befindet und keinen Besuch bekommen darf. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen zur Infektionseindämmung darf ihn nicht einmal sein Vater Aidan besuchen. Doch der tut sein Bestes, um an der Seite seines Sohnes zu sein. Zum Beispiel tanzt er für Chuck auf dem Parkplatz des Krankenhauses und erreicht damit eine gewisse Reichweite über Snapchat – und so auch die Aufmerksamkeit von Will Smith.

Der US-Schauspieler (mit dem Blitzdings), selbst aktiver Snapchat-Nutzer, startete auf der Social-Media-Plattform eine eigene Reihe, "Will from Home". In seiner ersten Episode der Feiertagsedition stellt er Aidan und Chuck vor. Den Vater, der jeden Dienstag auf dem Parkplatz tanzt, und über den sein Sohn Chuck sagt: "Das hebt meine Stimmung, es fühlt sich an, als wäre er hier!"

Unterstützung aus dem Hause Smith

Will Smith überraschte Vater und Sohn mit Geschenken. Zunächst engagierte er Jason Derulo, den manche als Tanzhelden bei TikTok kennen mögen, um Aidan und Chuck ein paar neue Moves beizubringen. Eine Idee, die beide köstlich amüsierte. (Dass weder Will Smith noch Jason Derulo während ihres gemeinsamen Vortanzens eine Maske trugen, ist wohl eine ANDERE GESCHICHTE.)

Die Video-Session zwischen Will Smith und dem Vater-Sohn-Gespann mündete in einer vorweihnachtlichen "Unboxing"-Episode: Es war ein großer Karton ins Krankenhaus geliefert worden. Dessen Inhalt entpuppte sich als die neue Playstation 5, die derzeit schwer zu bekommen ist, plus Controller und Spiel-Gutscheinen. Auch wenn dieses Ende des Videos peinlich werblich aufgezogen ist, Chuck und sein Vater scheinen sich gefreut zu haben.