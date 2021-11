In seiner neuen Autobiografie offenbart Will Smith, dass sein Vater gewalttätig gegenüber Smiths Mutter war. Als Kind habe er deshalb sogar Mordfantasien gehegt.

In seiner neuen Autobiografie "Me" spricht Will Smith mit emotionaler Ehrlichkeit über seine Kindheitstraumata. Denn der heutige Hollywoodstar wuchs mit einem gewalttätigen Vater auf, musste mit ansehen, wie William Smith Sr. seine Mutter schlug.

Will Smith bekam häusliche Gewalt mit

"Mein Vater war gewalttätig, aber er war auch bei jedem Spiel, jeder Aufführung und jedem Konzert dabei", schreibt Smith in seinem Buch. "Er war Alkoholiker, aber er war nüchtern bei jeder Premiere von jedem meiner Filme. Er hörte sich jede Platte an. Er besuchte jedes Studio", erklärt er die Ambivalenz im Verhalten seines Vaters.

"Als ich neun Jahre alt war, sah ich, wie mein Vater meine Mutter so heftig in die Seite des Kopfes schlug, dass sie zusammenbrach. Ich sah, wie sie Blut spuckte", verrät er. Als er ein Teenager war, trennten sich seine Eltern.

Mordfantasien gegen seinen Vater

Er habe als Kind darüber nachgedacht, seinem Vater etwas anzutun, gesteht der "Men in Black"-Schauspieler. Stattdessen pflegte er ihn, als Will Smith Sr. im hohen Alter an Krebs erkrankte. "Eines Nachts, als ich ihn behutsam aus seinem Schlafzimmer ins Bad rollte, kam eine Dunkelheit in mir auf. Der Weg zwischen den beiden Zimmern führt am oberen Ende der Treppe vorbei. Als Kind hatte ich mir immer gesagt, dass ich eines Tages meine Mutter rächen würde." Er gibt zu, dass er darüber nachdachte, ihn die Treppe hinunter zu schubsen.

"Ich bin Will Smith. Niemand würde je glauben, dass ich meinen Vater absichtlich getötet habe. Ich bin einer der besten Schauspieler der Welt. Mein Notruf hätte Oscar-Niveau. Als die Jahrzehnte des Schmerzes, der Wut und des Grolls erst über mich hereinbrachen und dann wieder verschwanden, schüttelte ich den Kopf und fuhr fort, Daddio ins Badezimmer zu schieben", erklärt er in "Me".

Will Smith Sr. starb 2016. Heute sagt sein berühmter Sohn, der Moment, in dem er die häusliche Gewalt beobachtet hatte, hätte sein Leben nachhaltig beeinflusst und verändert.

Quelle: "People"-Magazin