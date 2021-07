Royaler Besuch aus den Niederlanden: König Willem-Alexander und seine Frau, Königin Máxima, sind zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Berlin. Die beiden landeten am Montag auf dem Berliner Flughafen und wollen bis Mittwoch bleiben. Auf dem Programm stehen unter anderem politische Gespräche, etwa mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Willem-Alexander und Máxima in Berlin

Für den König ist es der erste Staatsbesuch in Deutschland seit seiner Amtsübernahme 2013. Gleichwohl sind die Oranjes hierzulande alte Bekannte. Denn Willem-Alexander und die aus Argentinien stammende Máxima haben auf einer Kennlern-Tour seit 2013 bereits alle Bundesländer besucht. 2019 weilten sie in Brandenburg. Damals besuchten sie unter anderem Schloss Sanssouci in Potsdam.

Staatsbesuch war schon für 2020 geplant

Höhepunkt sollte 2020 der Staatsbesuch in Berlin sein. Doch dann kam Corona – und die Visite wurde verschoben. Die Pandemie ist noch längst nicht vorbei, auch wenn die Infektionszahlen momentan niedrig sind. Deshalb ist für die niederländischen Royals das sonst übliche Bad in der Menge von Tausenden jubelnden Fans nicht vorgesehen. Viele Orte, die Willem-Alexander und Máxima in Berlin besuchen, wurden vorher nicht bekannt gegeben.

Inzwischen sei sein Deutsch etwas eingerostet, witzelte der König kurz vor dem Staatsbesuch. Aber davon ist kaum etwas zu merken. Kein Wunder: Schließlich ist Willem-Alexander über seinen Vater, den deutschen Prinz Claus von Amsberg, und dessen Familie eng mit Deutschland verbunden.