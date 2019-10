Hat er nun oder hat er nicht? Ein Auftritt von Sänger Willi Herren (44) ist am Samstag auf Schalke abgebrochen worden, weil er seinen Kollegen Michael Wendler (47) und dessen Freundin, Laura Müller (19), beleidigt haben soll. Doch Herren sieht das anders. Und zum Beweis postet er auf seinen Social-Media-Kanälen Mitschnitte von besagtem Auftritt. "Bin ich froh, dass ich das alles selbst gefilmt habe", kommentiert er den Clip bei Facebook und fordert seine Follower auf, sich selbst ein Urteil zu bilden. "Schaut selber! Was bitte war daran verwerflich?"

Zu dem Vorfall im Rahmen seiner Gaucho-Song-Performance schreibt Herren am Sonntag außerdem: "Was mir gestern auf Schalke passiert ist, habe ich auch noch nicht erlebt. Und das will bei meinem Leben was heißen! Nachdem ich auf der Bühne vor 60.000 feiernden Fans den Song 'So gehen die Deutschen' gesungen habe, wurde ich vom Veranstalter von der Bühne genommen. Ich hätte andere Künstler oder deren Lebensgefährten beleidigt", fasst der Sänger zusammen.

Wie "Bild" als Hintergrundgeschichte meldet, sei Herren im Vorfeld vom Veranstalter verboten worden, über Wendler zu lästern. In dem Video ist zu sehen und zu hören, dass er an einer Stelle den Text zu "So geht die Laura, die Laura, die geht so" abwandelt, und in Richtung Backstage-Bereich hinzufügt: "Ich habe nicht Wendler gesagt!" Der Konzert-Abbruch ist auf dem 2:30 Minuten langen Clip nicht zu sehen.

Ehrliche Einsicht?

In seiner Instagram-Story entschuldigt sich Herren nun trotzdem bei Müller. Auf einem Foto ist zu lesen: "Für alle Fälle: Laura, sorry. Mach' ich nicht mehr!" Und: "Ist doch nicht böse gemeint, ey!" Die 19-Jährige kommentierte den Vorfall bislang nicht und Wendler bedankte sich via Facebook lediglich bei seinen Fans "für die unglaubliche Unterstützung".

Willi Herren und seine Ehefrau Jasmin (40) nahmen gemeinsam mit Michael Wendler und seiner Freundin Laura Müller an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (RTL) teil. Die vierte Staffel wurde zwischen Juli und September 2019 ausgestrahlt.