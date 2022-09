Mehr als ein Jahr nach seinem Tod wird Willi Herrens Nachlass versteigert. Interessierte können auf knapp 660 Gegenstände aus Herrens persönlichem Besitz bieten. Das Geld wird in die Insolvenzmasse fließen.

Ausgelatschte Sportschuhe und Quietsche-Entchen: Mehr als ein Jahr nach dem Tod von Willi Herren wird dessen Nachlass meistbietend versteigert. Bei der Online-Auktion können Interessierte bis Ende September auf rund 660 Dinge aus seinem persönlichen Besitz bieten, wie der Geschäftsführer der Krefelder "Auktions Service West GmbH", Michael Blum, am Donnerstag sagte.

Willi Herren: Nachlass wird bei Online-Auktion versteigert

Bereits einen Tag nach dem Start der Auktion waren für einige Dinge schon Gebote abgegeben worden. Herren, bekannt geworden als Serien-Fiesling Olli Klatt in der "Lindenstraße" und Sänger von Mallorca-Partyschlagern, war im April 2021 mit 45 Jahren tot in seiner Kölner Wohnung gefunden worden.

Unter den zu versteigernden Gegenständen sind viele getragene Kleidungsstücke wie Schwimmshorts, Sneaker mit schmutzigen Sohlen, eine geflickte Jeans oder auch Stiefeletten "mit starken Gebrauchsspuren", die Herren den Angaben zufolge bei einer Reality-Show getragen hatte. Angeboten werden auch eine geschmückte Kunsttanne, ein Fußball-Trikot mit der Aufschrift "Willi", eine Frosch-Spardose, eine Umhängetasche mit Brandloch sowie ein Kulturbeutel mit Nasenhaarschneider und einer Dose angebrochenes Haarwachs. Über die Auktion hatten mehrere Medien berichtet.

Erlös fließt in die Insolvenzmasse

"Der Erlös aus der Versteigerung fließt in die Insolvenzmasse", erläuterte Rechtsanwältin Kristina Wessing von der mit der Insolvenzverwaltung befassten Kanzlei Niering Stock Tömp auf dpa-Anfrage. In dem Verfahren hätten Gläubiger Forderungen von insgesamt rund 400.000 Euro angemeldet. Die Gegenstände, die versteigert werden, seien in Abstimmung mit der Witwe Jasmin Herren ausgewählt worden.

Diese sagte RTL, die Versteigerung wäre sicherlich auch im Sinne von Willi gewesen. Um den Wert zu bestimmen, habe sie jedes einzelne Teil für den Nachlassverwalter gekennzeichnet. "Trotzdem tut es mir sehr weh", sagte die 43-Jährige. "Ich hoffe, dass alles ein würdevolles Plätzchen findet."