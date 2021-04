Sehen Sie im Video: So emotional trauern seine Weggefährten um Willi Herren.





Vor wenigen Tagen hat Willi Herren noch einen Reibekuchen-Imbiss in Köln eröffnet, nun ist der Schauspieler und Sänger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Fans und Weggefährten trauen in den sozialen Medien um 45-Jährigen, der als Darsteller in der "Lindenstraße" bekannt wurde und zuletzt sein Geld als Partysänger auf Mallorca und in Reality-TV-Formaten verdient hat. Immer wieder machte Herren mit Suchtproblemen Schlagzeilen. Zuletzt war er im Sat1-Format "Promis unter Palmen" zu sehen. Trauer-Tweets und Instagram-Posts zum Tod von Willi Herren im Video.

Mehr