Er beschimpfte ihn und warf ihm vor, seine Freundin Laura Müller vorzuführen. Willi Herren ließ im "Sommerhaus der Stars" kein gutes Haar an seinem ehemaligen Freund Michael Wendler. Und so gingen die beiden als Feinde aus der Sendung. Immer wieder sprachen sie nach Abschluss der Dreharbeiten über einander. Jetzt hat Herren erneut nachgelegt. Der Mallorca-Sänger ist auf dem "Heavenue Weihnachtsmarkt" in seiner Heimatstadt Köln aufgetreten, hat dort unter anderem "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens zum Besten gegeben.

Willi Herren will sich mit Michael Wendler versöhnen

Der Kölner Zeitung "Express" verriet Herren auch den aktuellen Wasserstand seiner Wendler-Feindschaft. "Das Ganze ist ja schon was her, und ich hätte in der Tat nichts dagegen, mich mit dem Wendler zu versöhnen. Ich fände es schön, mal wieder gemeinsam an einem Tisch zu sitzen", sagte er. Versöhnliche Worte von dem Mann, der Wendler einen "Kackvogel" und einen "Honk" nannte.

Dass Wendler Lust auf eine Versöhnung mit dem Schauspieler hat, ist allerdings fraglich. Kurz nach dem Ende von "Das Sommerhaus der Stars" erzählte er der "Bild"-Zeitung, was er über Herren denkt. "Willi ist ein großer Hetzer. Schön, dass nun jeder sehen konnte, was für ein schlechter Mensch er ist", sagte Wendler.

Für Wendler ist Herren Geschichte

"Willi ist ein falscher Mensch. Freunde und Bekannte haben mich vor dem 'Sommerhaus' vor Willi gewarnt, mir gesagt, er würde mir das Messer in den Rücken rammen. Und genau so ist es geschehen. Erst in den Rücken und dann noch mal ins Herz. Für Willi war mein Rauswurf ein Triumph. Für mich ist Willi Geschichte."

Klingt nicht danach, als würden die zwei Mallorca-Sänger bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Aber Wendler hat gerade vermutlich ohnehin alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit seiner Freundin Laura Müller bereitet er sich in Florida auf die Feiertage vor. Gerade erst hat die 19-Jährige ein Bild des Weihnachtsbaumes gepostet, den die beiden zusammen geschmückt haben.

