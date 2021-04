Star aus "Lindenstraße": Willi Herren tot in seiner Wohnung in Köln gefunden

"Lindenstraße"-Schauspieler Willi Herren ist mit 45 Jahren am Dienstag in seiner Wohnung in Köln gestorben.

Traurige Nachrichten für alle "Lindenstraße"- und Reality-TV-Fans. Im Alter von 45 Jahren ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln gestorben. Die "Bild"-Zeitung berichtete, ebenso der Sender RTL. Die Kölner Polizei hat dem stern den Tod des Schauspielers bestätigt. Ein Todesermittlungverfahren werde eingeleitet.

Herren kämpfte seit Jahren gegen seine Kokain- und Alkoholsucht, versuchte immer wieder, clean zu werden. Mit seiner Abhängigkeit ging er stets offen um, sagte der "Bild"-Zeitung 2008: "Koks ist die Hölle. Zu meiner Hochphase wurde ich so paranoid, dass ich mich nicht getraut habe, die Wohnung zu verlassen." Zuletzt sorgte Herren mit seiner Trennung von Ehefrau Jasmin für Schlagzeilen. Die 42-Jährige lebt mittlerweile an der Ostsee, ließ sich erst kürzlich von Kameras an ihrem neuen Wohnort begleiten.

"Lindenstraße", Dschungel, Reality-TV

Einem breiten Publikum wurde Willi Herren als Fiesling Olli Klatt in der "Lindenstraße" bekannt. Er spielte die Rolle von 1992 bis 2007, danach hatte er noch mehrere Gastauftritte. Zuletzt war Herren in mehreren Reality-TV-Formaten zu sehen, unter anderem war er im RTL-Dschungelcamp und bei "Das Sommerhaus der Stars". Ins Sommerhaus zog er gemeinsam mit seiner Noch-Ehefrau Jasmin und geriet dort vor allem mit Michael Wendler aneinander. Aktuell ist Herren in der aktuellen Staffel der Sat.1-Sendung "Promis unter Palmen" zu sehen.

Außerdem verdiente er sein Geld als Ballermann-Sänger. Gerade erst hatte er in Frechen bei Köln einen Stand für Reibekuchen eröffnet mit dem Namen "Willi Herren's Rievkoochebud". "Ja, ich bin jetzt getrennt, kann den Kopf aber nicht in den Sand stecken! Ich will schuldenfrei werden. Die Weichen sind hiermit gestellt", sagte er der "Bild"-Zeitung über sein neues Projekt. Er hatte zwei Kinder, Alessia und Stefano.

