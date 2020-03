So ganz abgeschlossen hat William Shatner (88) mit seiner Rolle als Captain Kirk wohl doch noch nicht. Der Schauspieler hat die sozialen Medien genutzt, um "Star Trek"-Fans mit Logbuch-Einträgen zu versorgen, so wie sie es aus der Serie und den Filmen gewohnt sind. Der Grund für seine "Aufzeichnungen" ist seine Corona-Isolation.

Erst vor wenigen Wochen hatte Shatner auf Twitter unmissverständlich klargestellt, dass er nie wieder in die Rolle des Captain Kirk schlüpfen wird. Ein bisschen Spaß hat er nun trotzdem noch damit: "Logbuch des Captains: Sternzeit 1 der selbst auferlegten Isolation. Nachdem ich auf dem Planeten Zuhause angekommen war, wurde ich von den Abgesandten Espresso & Macchiato herzlich begrüßt. Ich freue mich auf meine geplante Pause von meinen normalen Pflichten. Kirk out", schrieb der Schauspieler an seine mehr als 2,5 Millionen Twitter-Follower. Espresso und Macchiato heißen Shatners Hunde.

Neue Gebiete werden erforscht

In einem zusätzlichen Tweet erklärte er zudem, dass er sich bei denjenigen in Europa bedanken möchte, die seine Show besucht haben. Er werde klären, ob er seine abgesagten Auftritte nachholen könne. Am Donnerstag twitterte er dann: "Logbuch: Sternzeit 2 der selbst auferlegten Isolation. Die Abgesandten Macchiato & Espresso haben ein neues Gebiet namens Unterbett erkundet und mir fehlende Socken und andere Gegenstände mitgebracht, um meine Aufmerksamkeit und Bewunderung zu erlangen."

William Shatner gehört damit zu den vielen Prominenten, die die sozialen Medien nutzen, um ihre Fans während der Corona-Krise von zu Hause aus zu unterhalten. Stars wie unter anderem Nicole Kidman (52) und Musiker Keith Urban (52) oder Chris Martin (43) sorgten schon für musikalische Unterhaltung.