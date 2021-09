William Shatner könnte bald der älteste Mensch im Weltraum werden. Der TV-Star soll mit Hilfe von Jeff Bezos ins All fliegen.

Der ehemalige "Raumschiff Enterprise"-Star William Shatner (90) könnte bald ins Weltall fliegen. Laut US-Promiportal "TMZ" wird er Teil des zweiten Kurztrips von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos (57). Dieser hatte bereits im vergangenen Juli eine Reise ins All gewagt. Der 15-minütige Flug mit Shatner soll im Oktober stattfinden und für eine Doku festgehalten werden. Wer mit ihm in das Raumschiff steigen wird, ist noch nicht bekannt.

Das Weltall-Rennen hat begonnen

Bezos hob am 20. Juli mit seinem Raumschiff, der "New Shepard", und drei weiteren Begleitern mit leichter Verspätung kurz nach 15 Uhr aus der Wüste im Westen des US-Bundesstaates Texas ab. Der automatisierte Flug dauerte rund zehn Minuten. Bezos trug einen blauen Raumfahrtanzug und einen Cowboyhut. Mit an Bord waren Bezos' Bruder Mark (53), die 82-jährige frühere US-Pilotin Wally Funk und ein 18-Jähriger aus den Niederlanden. Shatner würde mit seinem Trip ins All Funk als ältester Mensch im Weltraum ablösen.

Das von Bezos gegründete Raumfahrtunternehmen Blue Origin nannte den Trip ins All einen "historischen Moment in der Geschichte der Raumfahrt". Der britische Milliardär Richard Branson (71) war rund zehn Tage zuvor als erster Privatmann ins All geflogen.

Tesla-Chef Elon Musk (50) setzte am 15. September einen weiteren Meilenstein. Er schickte mit seinem SpaceX-Programm ausschließlich Touristen ins All. Für diesen Beitrag zur Kommerzialisierung von Weltraumflügen gab es Lob von Bezos: "Herzlichen Glückwunsch an Elon Musk und das SpaceX-Team zum erfolgreichen Start der Inspiration4 gestern Nacht. Ein weiterer Schritt, um den Weltraum für jeden zugänglich zu machen."