"Ich liebte ihn, habe ihn verehrt."

Der legendäre Captain-Kirk-Darsteller William Shatner (88, "Star Trek") findet im Interview mit der "Welt am Sonntag" liebevolle Worte über seinen langjährigen Kollegen und Freund Leonard Nimoy. Der Mister-Spock-Mime starb 2015 im Alter von 83 Jahren. Er habe viele Jahre vor seinem Tod den Kontakt zu Shatner abgebrochen - ohne Nennung von Gründen. "Ich weiß bis heute nicht, was ich getan haben soll, dass Leonard sich derart angegriffen fühlte. [...] Aber es ist nie meine Absicht gewesen, ihn zu kränken", so Shatner. Er habe ihm "noch einen Brief geschickt, in dem ich ihm schrieb, wie sehr ich ihn liebte, dass ich ihm alles Gute wünschte".