Am heutigen Donnerstag wird "Star Trek"-Legende William Shatner 87 Jahre alt. Doch in den sozialen Medien wollte ein Unternehmen die User glauben lassen, dass der Schauspieler kurz vor seinem Geburtstag verstorben sei. Shatner bekam davon Wind, weil ein Fan ihn via Twitter auf die falsche Todesanzeige aufmerksam machte.

Der Twitter-Nutzer schrieb an den Star: "@WilliamShatner, ich dachte du möchtest vielleicht wissen, dass du tot bist." Dazu teilte er einen Screenshot auf dem der Artikel mit der falschen Todesmeldung als "sponsored post", ein Inhalt also für dessen Platzierung gezahlt wurde, zu sehen ist. Gestreut wurde der Hoax am Mittwoch offenbar über die Messenger-App von Facebook.

Klare Ansage von Shatner

Shatner fand das verständlicherweise nicht lustig und forderte auf Twitter eine Erklärung vom Social-Media-Giganten, wie es sein könne, dass über die Facebook-Messenger-App solche Falschmeldungen verbreitet werden können.

Stunden nach dem Tweet von Shatner antwortete ihm ein Facebook-Mitarbeiter, dass die Falschmeldung gelöscht wurde. "Danke", erwiderte der Captain-Kirk-Darsteller und fügte an: "Ich habe noch nicht vor, zu sterben, also blockiert bitte weiterhin solche Anzeigen." Shatner ist nicht der erste Promi, der fälschlicherweise für tot erklärt wurde. Im Februar musste sich zuletzt Kollege Sylvester Stallone (71) gegen solch eine Falschmeldung zur Wehr setzen.