Beim großen Weihnachtsspezial "A Berry Royal Christmas" des britischen Senders BBC One waren Herzogin Kate und Prinz William zu Gast. Das Paar zeigte sich dabei – wie man es von ihm kennt – höchst professionell, aber trotzdem sympathisch. Die beiden verrieten etwa, was ihr sechsjähriger Sohn George zu Weihnachten bekommt: Er liebe Fußball und Zeichnen, daher werde es in diese Richtung gehen, erklärten die Eltern. Auf Twitter erntet das royale Paar viel Lob für seinen Auftritt.

Doch unter die größtenteils positiven Tweets mischt sich auch ein Video, das für Gesprächsstoff sorgt. Caitlin McBride, die Chef-Redakteurin der irischen News-Website "The Independent", hat dieses geteilt. Gezeigt wird darin eine bestimmte Szene der Sendung: Kate und William sitzen nebeneinander vor einem Kamin, um sie herum sitzen weitere Gäste. Im Hintergrund ertönt Weihnachtsmusik, die Gruppe ist im Gespräch. Als William seiner Frau liebevoll an die Schulter fasst, reagiert die allerdings abweisend. Sie dreht ihren Oberkörper zur Seite und schüttelt seine Hand von ihrer Schulter. Dabei lächelt sie und tut so, als sei nichts gewesen.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

Stress zwischen Herzogin Kate und Prinz William?

ZahlreicheTwitter-User versuchen, die Situation zu analysieren. Während einige Nutzer Parallelen zu Melania Trump ziehen, die ihren Ehemann Donald Trump schon mehrfach in der Öffentlichkeit in seine Schranken gewiesen hat, spekulieren andere über ernsthafte Eheprobleme. Wieder andere schreiben: "Peinlich! Zu peinlich! Sie hätten es herausschneiden sollen" oder "Sehr komisch!"

Einige User sehen in der Szene allerdings keinen Grund zur Sorge. Eine Nutzerin twittert: "Ich mag die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Es ist professionell. Ich möchte kein übermäßiges Händchenhalten und Rückenreiben sehen" und zieht Vergleiche mit Harry und Meghan, die sich bei öffentlichen Auftritten gerne sehr vertraut zeigen. Eine andere Userin findet: "Kate merkt, dass er versucht hat, öffentlich Zuneigung zu zeigen, wie Harry es tut, aber daran ist sie nicht gewöhnt." Ein weiterer Kommentar lautet: "Ich glaube, William kitzelte ihren Rücken oder ihre Schulter, sie bewegte sich, aber es gab keine bösen Blicke oder auch nur eine Gesichtsreaktion. Es war nicht lange genug, um wirklich zu sagen, was los war, aber beide schienen gut gelaunt zu sein." Das sieht auch der Großteil der Twitter-Nutzer so und überschüttet das Paar mit Lob dafür, dass es in schwierigen Zeiten für die britischen Royals als gutes Beispiel voran geht.

Quelle: Twitter