Das Tennisturnier in Wimbledon gehört zu den wichtigsten Sportevents der Welt. Nicht nur die Royals kündigen sich jedes Jahr an, sondern auch einige hochkarätige (Hollywood-)Stars. Beim Herrenfinale zwischen dem Serben Novak Djokovic und dem Schweizer Roger Federer sorgten einige von ihnen für Getuschel. Zum Beispiel Amazon-Chef Jeff Bezos, der mit Nachrichtensprecherin Lauren Sanchez in der Royal Box Platz nahm. Sanchez soll angeblich er Grund gewesen sein, warum Bezos sich nach 25 Jahren von seiner Ehefrau MacKenzie getrennt hat. Die Scheidung der beiden ist seit April unter Dach und Fach - es war also Zeit, dass sich der Milliardär auch in der Öffentlichkeit mit der neuen Frau an seiner Seite zeigt.