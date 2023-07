Es gibt kein prestigereicheres Tennisturnier als Wimbledon. Jedes Jahr trifft sich in dem Londoner Stadtteil nicht nur das Who is Who der Sportprominenz, sondern auch Stars aus Hollywood. Während Prinzessin Kate, die selbst gute Tennisspielerin ist, am zweiten Tag in Wimbledon mit Roger Federer schäkerte, brachten Tom Hiddleston und David Beckham ihre Mütter mit. Die Jungstars Emma Corrin, Lila Moss und Phoebe Dynevor waren genauso wie Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai Gäste eines Events vor Ort. Model Cara Delevingne nutzte die Gelegenheit auf den Rängen, um mit Sienna Miller zu quatschen und brachte ihre neue Freundin, Musikerin Minke mit.

