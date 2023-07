Mia Regan und Romeo Beckham tauschten in Wimbledon Küsse aus.

Romeo Beckham und Mia Regan nahmen in Wimbledon turtelnd auf der Tribüne Platz. Nicht nur die beiden zeigten sich schwer verliebt.

Romeo Beckham (20), Sohn von David (48) und Victoria Beckham (49), besuchte am neunten Tag das Tennisturnier in Wimbledon. An seiner Seite: Freundin Mia Regan (20). Die beiden nahmen auf der Tribüne Platz und richteten ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf das Geschehen auf dem Centre Court. Die beiden turtelten, gaben sich Küsschen auf die Wange oder Stirn, schmiegten sich aneinander und machten Selfies. Ungestört davon verfolgte Romeo Beckhams Großmutter Sandra Beckham neben ihnen das Turnier.

Stylischer Auftritt

Romeo Beckham trug einen schwarzen Komplett-Look mit weißen Sneakern, seine Partnerin einen blau-goldenen gestreiften Blazer mit passendem Rock. Darunter trug das Model eine weiße Weste und einen längeren weißen Rock. Das Paar scheint den Bildern aus Wimbledon zufolge verliebter denn je zu sein, nachdem Romeo Beckham laut Berichten seine Fußballkarriere in den USA aufgegeben hatte, da seine Freundin mit der Fernbeziehung zu kämpfen hatte und Trennungsgerüchte aufkamen. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten die beiden im Juni 2021 in Wimbledon. Die beiden sollen seit 2019 ein Paar sein.

Das Tennisturnier wurde bereits zuvor zum Schauplatz eines verliebten Pärchens. Am achten Tag besuchte das britische Model Cara Delevingne (30) die altehrwürdige Sportveranstaltung im Süden Londons und setzte sich für die Fotografen gekonnt in Szene. Neben ihrer Freundin, der britischen Musikerin Minke (31), wurde Delevingne dabei unter anderem bei allerhand Grimassen abgelichtet. Außerdem küsste sie mehrfach medienwirksam ihre Freundin und schreckte dabei witzelnd auch nicht vor dem Einsatz ihrer Zunge zurück.