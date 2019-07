Wincent Weiss (26, "Feuerwerk") wurde eine besondere Ehrung zu teil: Der Sänger bekam eine Wachsfigur bei Madame Tussauds. Heute wurde diese in Berlin von dem 26-Jährigen persönlich enthüllt.

Die Wachsfigur trägt einen schwarzen Kapuzenpulli, eine dunkle Hose und schwarze Sneaker. Alles von dem Sänger selbst gespendet, wie er in einem Interview mit dem "Berliner Kurier" erzählte. Außerdem hält der falsche Weiss ein Mikrofon in der Hand. So können die Besucher nicht nur zusammen mit ihrem Idol auf Bildern posieren, sondern auch Lieder trällern. Wer Wincent Weiss zudem in echt sehen möchte: Seine "Irgendwie Anders"-Tour 2019 startet am 14. November in Nürnberg.