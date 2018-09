Winnie Harlow (24) hat es tatsächlich geschafft. Sie wird bei der kommenden "Victoria's Secret"-Fashionshow als Engel über den Catwalk laufen. Das gab die US-Seite "New York Post" am Samstag bekannt. Obwohl sie selbst noch kein offizielles Statement abgegeben hat, kursiert auf Twitter ein kurzes Video, in dem das völlig aufgelöste Model von ihrer Zusage bei "Victoria's Secret" erfährt.

Erst im vergangenen Jahr hatte Harlow in einem Interview verraten, wie gern sie für die weltberühmte Modemarke modeln würde: "Oh mein Gott, ich würde das lieben. Weißt du was? Das ist mein Ziel für nächstes Jahr. Ich mache es jetzt offiziell, ich werde hart arbeiten und 'Victoria's Secret' anstreben. Ich denke, ich muss nur Sport machen, laufen üben und dann werde ich es schaffen." Das Model, das von Tyra Banks (44) in "America's Next Top Model" entdeckt wurde, leidet seit der Kindheit an der Krankheit Vitiligo, ihre dunkle Haut ist durch die Pigmentstörung mit großen weißen Flecken überzogen. Trotz dieses Handicaps konnte die 24-jährige Kanadierin zu einem etablierten Model aufsteigen.