1992 spielten Schauspielerin Winona Ryder (46) und Keanu Reeves (53, "Matrix") in der Verfilmung des Vampir-Romans "Dracula" ein Liebespaar und heirateten vor den Kameras. Am vergangenen Samstag verriet Ryder jetzt in einem Interview mit "Entertainment Weekly", dass sie fest davon überzeugt sei, auch im echten Leben mit Reeves verheiratet zu sein - und das seit 26 Jahren.

Grund dafür sei der echte rumänische Priester, den Regisseur Francis Ford Coppola (79) damals engagierte, um die beiden zu trauen. "Wir haben wirklich geheiratet in Dracula", erzählt Ryder. "Ich schwöre zu Gott, ich denke wir sind auch im echten Leben verheiratet". Als die beiden Hollywood-Stars sich am Samstag zur Film-Premiere ihres neuen Streifens "Destination Wedding" auf dem roten Teppich trafen, schuf Ryder klare Verhältnisse.

"Erinnerst du dich daran? Es war Valentinstag", half sie ihrem Co-Star Reeves auf die Sprünge, der sich scheinbar nicht ganz so gut an das Ehe-Gelübde erinnerte. Doch nach dem Gedanken-Anstoß antwortete er prompt: "Ach du meine Güte, wir sind verheiratet". Der neue gemeinsame Film "Destination Wedding" startet am 24. August in den deutschen Kinos.