Winterurlaub statt Klinikalltag

US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (26, "Revival") ist nicht mehr in der Klinik. Sie macht Urlaub mit Freunden in einer verschneiten Landschaft, was auf einigen Posts mit Fotos der Freundinnen, darunter Model Connar Franklin und Schauspielerin Bailee Madison, zu sehen ist. In den Kommentarspalten ist die Freude riesig. "OMG! Ich weine. Selena ist zurück. Danke fürs Teilen. An Selena Gomez: Verlass uns nicht noch einmal. Wir vermissen dich", heißt es dort unter anderem.

Im Oktober musste sich Gomez laut Medienberichten angeblich zweimal in stationäre Behandlung begeben. Beide Male wegen einer niedrigen Anzahl weißer Blutkörperchen, was eine Nebenwirkung bei Nierentransplantationspatienten sein kann. Einer solchen musste sich die Künstlerin wegen ihrer Autoimmunerkrankung Lupus vor einem Jahr unterziehen.